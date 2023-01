Aindling-Stotzard

Bewegendes Neujahrssingen in der Stotzarder Kirche

Beim Neujahrssingen in der Stotzarder Kirche erfüllten die Lieder von "Famgosis" das Kirchenschiff mit kraftvollen Klängen.

Plus Mehrere Gruppen treten beim Neujahrssingen in der Stotzarder Kirche auf und ernten großen Applaus. Am Ende gibt es noch eine Überraschung.

Von Inge von Wenczowski

Ein zauberhafter Abend mit vielen musikalischen Schmankerln wurde den Besuchern und Besucherinnen am Samstagabend in der noch weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche in Stotzard ( Aindling) geboten. Dort fand ein Neujahrskonzert zugunsten der Erhaltung der Kirche statt.

