Aindling-Stotzard

vor 18 Min.

Radweg nach Arnhofen ist eine Frage des Grunderwerbs

Plus Bei der Bürgerversammlung in Stotzard wird über den Radweg von Aindling nach Arnhofen debattiert. Außerhalb des Ortes fehlt noch Grund.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Ist es wirklich notwendig, viele Radwege zu bauen, die dazu beitragen, dass Flächen versiegelt werden? Über diese Frage kann man kontrovers diskutieren. So geschehen am Donnerstag in der Sportgaststätte in Stotzard. Gertrud Hitzler, die Bürgermeisterin der Marktgemeinde Aindling, erklärte zu diesem Thema auf Anfrage: "Wir versuchen, alle drei, vier Jahre einen Lückenschluss zu machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen