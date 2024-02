Aindling

11:30 Uhr

Streit um Böschungsmauer in Aindling landet vor Gericht

Gegen die Umrandung des Nachbargrundstücks klagte jetzt ein Ehepaar aus dem Raum Aindling am Augsburger Verwaltungsgericht.

Plus Weil auf dem Nachbargrundstück eine höhere, außerplanmäßige Umrandung erlaubt wird, klagt ein Ehepaar gegen den Markt Aindling. Warum die Kläger am Ende aufgeben.

Von Evelin Grauer

Ein Ehepaar aus dem Raum Aindling war mit der Einzäunung des Nachbargrundstücks nicht einverstanden. Der Markt Aindling hatte den Nachbarn erlaubt, eine etwas höhere Böschung anzulegen, weil er sich damit ein Zurückhalten von Hangwasser erhoffte. Die Kläger befürchten genau das Gegenteil, nämlich dass das Hangwasser ungebremster auf ihr Grundstück fließen könnte. Sie monierten auch – aus ihrer Sicht – fehlende Abstände und ungewünschte Einsichtmöglichkeiten in ihr Grundstück. Deshalb klagten sie am Verwaltungsgericht Augsburg wegen "isolierter Befreiung" gegen den Markt Aindling.

Wie Gerichtssprecherin Julia Kapsreiter auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, sieht der Bebauungsplan an dieser Stelle eine höchstzulässige Höhe für Einfriedungen von einem maximal einem Meter hohen Maschendrahtzaun vor. Die Bauherren des betroffenen Grundstücks hatten aber eine Befreiung von dieser Regelung beantragt. Sie wollten das Areal mit L-Steinen umranden, die höher als einen Meter sein sollten. Unter L-Steinen werden Randsteine in L-Form verstanden, die aus Beton mit Stahl im Inneren sind. Letztlich genehmigte die Gemeinde an der südlichen Grundstücksgrenze eine Böschungsmauer mit L-Steinen, die bis zu 1,30 Meter hoch sein darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

