Teure Unfallflucht an der Aindlinger Mittelschule

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montag ein geparktes Auto an der Mittelschule Aindling. Wie die Polizei berichtet, touchierte zwischen 14.50 Uhr und 18 Uhr ein Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren einen in der Bürgermeister-Huber-Straße (Parkplatz Mittelschule) geparkten Ford Mondeo. Die Unfallschäden deuten laut Polizei darauf hin, dass der Unfallverursacher mit einer Anhängerkupplung gegen das rechte Fahrzeugheck des beschädigten Autos gefahren sein dürfte.

Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (ull)