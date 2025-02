Thomas Hanker übernimmt Fischervorsitz von Werner Gamperl

Führungswechsel beim Fischereiverein Aindling. Thomas Hanker übernimmt den Vereinsvorsitz nach der neunjährigen Amtszeit von Werner Gamperl. 68 Mitglieder und drei Gäste waren zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen gekommen. Ein Höhepunkt im Angeljahr war wieder das traditionelle Königsfischen am Aindlinger Badesee. Fischerkönige 2024 wurden Niklas Gold aus der Jugendgruppe und Andreas Ivenz bei den Erwachsenen.

Ein Grußwort aus dem Aindlinger Rathaus überbrachte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und bedankte sich für den Einsatz der Fischer mit den geleisteten Arbeitsdiensten am Aindlinger Badesee und bei den gemeinsamen Gemeindeveranstaltungen.

Mit insgesamt fünf Arbeitsdiensten waren die Fischer auch vergangenes Jahr wieder beschäftigt, die Verbissschäden der Biber an den Bäumen im Uferbereich der Fischereigewässer zu beseitigen. Investiert wurde in eine Photovoltaik-Inselanlage mit Stromspeicher, die für die Stromversorgung am Vereinsheim montiert wurde. Die Jugendgruppe des Fischereivereins zählt zurzeit 26 Jungfischer. Insgesamt wurde ein Besatz von etwa 1900 Kilogramm an heimischen Fischarten in die 16 Hektar Gewässer eingebracht. Mitglieder und Gastfischer entnahmen rund 1400 Kilogramm. Ein nicht geringer Anteil geht laut Gewässerwart Max Altmann mittlerweile durch den Fraßdruck von Gänsesäger und Kormoran verloren.

Organisator Dieter Hauke und Werner Gamperl ehrten eine Reihe von Mitgliedern für langjährige Vereinstreue: 40 Jahre: Wolfgang Stoll, Stefan Mayr und Anton Schäffer; 25 Jahre: Maria Balleis, Konrad Balleis, David Beaver, Franz Beck, Erwin Ziemdorff, Roland Endter, Helmut Schulz, Manfred Gerber, Matthias Hogen, Karl Falke, Eddie Kaetzel, Heinz Pilawa, Peter Regner und Alois Baur.

Die neue Vorstandschaft bilden: Vorsitzender: Thomas Hanker, 2. Vorsitzender: Eddie Kaetzel, Schatzmeister Michael Meulenkamp, 2. Schatzmeister Jürgen Eberhardt, Schriftführerin Marion Sedlmeyr, Jugendleiterin Magdalena Staudinger, Beisitzer Erich Schneider und Günther Baur, Gewässerwart Max Altmann.

