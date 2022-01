Aindling/Todtenweis

vor 26 Min.

Gefahr für die Tiere: Aindling verbietet das Entenfüttern am U-Weiher

Plus Die Marktgemeinde Aindling hat am U-Weiher ein Hinweisschild aufgestellt. Demnach sollen dort keine Enten mehr gefüttert werden. Das sind die Gründe.

Von Josef Abt

In der kalten Jahreszeit geht es an den Sander Baggerseen und Fischgewässer (Gemeinde Todtenweis) etwas ruhiger zu. Dennoch besuchen viele Spaziergänger die herrliche Seenlandschaft, um sich in der winterlichen Natur zu erholen. Insbesondere im Sommer treffen die Besucher hier auf viele Enten. Was es dabei zu beachten gilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen