Traktor schiebt Auto in Aindling in eine Werbetafel

Bei der Ausfahrt von einem Discounter-Parkplatz ist ein 21-Jähriger mit seinem Auto zu weit auf die Fahrbahn eingefahren. Ein Traktorgespann touchierte den BMW.

Bei der Ausfahrt von einem Discounter-Parkplatz in der Peter-Sengl-Straße in Aindling ist ein 21 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr zu weit auf die Fahrbahn eingefahren und wurde von einem Traktorgespann gegen eine Werbetafel geschoben. Wie die Polizei mitteilt, ragte die Fahrzeugfront auf die Fahrbahn.

Ein zeitgleich fahrendes Gespann touchierte das Fahrzeug. Der BMW wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 6000 Euro. Am Traktor und am Stahlträger der Werbetafel entstand dagegen kein Sachschaden. Die Fahrer blieben beide unverletzt. (AZ)