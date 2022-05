Aindling

vor 48 Min.

Trotz leerer Kasse: Aindling will sich Marktzentrum für acht Millionen leisten

Plus Die Gemeinde Aindling muss 2022 womöglich einen Kredit von 4,6 Millionen Euro aufnehmen. Dabei fehlen im Haushalt noch wichtige Projekte wie der Breitbandausbau.

Von Evelin Grauer

In einem Haushalt kommen naturgemäß viele Zahlen vor, aber eine davon stach bei den Etat-Beratungen in Aindling besonders hervor. 8,4 Millionen Euro soll das Marktzentrum verschlingen, das die Gemeinde in der Aindlinger Ortsmitte gegenüber dem Rathaus bauen will. Und das, obwohl das Geld in Aindling aufgrund mehrerer Großprojekte ohnehin schon knapp ist und Kredite aufgenommen werden müssen. Sollten alle Wünsche in der Gemeinde umgesetzt werden, prognostiziert Kämmerer Andreas Grägel Schulden von über zehn Millionen Euro bis Ende 2025. Derzeit liegt der Schuldenstand noch bei 360.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen