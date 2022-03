Tschernobyl-Hilfe: Kinder in Gomel brauchen trotz Ukraine-Krieg Hilfe

In Belarus nahe der Ukraine macht sich der Krieg ebenfalls bemerkbar. Die Aindlinger "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" startet daher eine Hilfsaktion.

In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in der Ukraine, herrscht Krieg. Trotzdem verliert die Aindlinger "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" ihr Klientel, das in unmittelbarer Nachbarschaft, aber jenseits der Grenze im belarussischen Gomel, lebt, nicht. Denn die Kinderheime und -kliniken bedürfen auch weiterhin der Hilfe. Dafür startet die Aindlinger Initiative wieder einen Osterbasar.

Am Samstag, 2., und Sonntag, 3. April, werden die Mitglieder jeweils von 10 bis 14 Uhr am Marktplatz in Aindling wieder einen Stand vor dem ehemaligen Kaufhaus Zurek betreiben. Dort verkaufen sie frühlingshafte Floristik, österliche Türkränze, Osterkerzen und -gebäck. Außerdem gibt es zum Beispiel Eierlikör, eine kleine Tombola und selbst gebackene Kuchen zum Mitnehmen.

Menschen im belarussischen Gomel berührt der Krieg in der Ukraine

Eva Ziegler von der "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" erinnert im Gespräch an die immer noch fatalen Zustände in Belarus: "Dort verschwinden einfach Menschen, die dem Regime Lukaschenko nicht genehm erscheinen." Marina Schmidberger, die seit dem Tod von Heidi Bentele als Interimsvorsitzende agiert, bestätigt, dass der nahe Krieg auch die Menschen in Gomel betrifft und berührt: "Durch die räumliche Nähe zur Ukraine sind viele Menschen wirtschaftlich und sogar verwandtschaftlich eng mit dem Nachbarland verbunden." Sie berichtet, dass über diese privaten Kanäle Informationen, Bilder und Berichte nach Belarus durchsickerten. Aus Telefonaten mit ihren Bekannten in Belarus weiß Schmidberger auch von Preissteigerungen zum Teil von über 60 Prozent. Selbst in Belarus sind bedingt durch den Krieg im Nachbarland Ukraine Lebensmittel, Medikamente und ärztliche Hilfsmittel nur mehr schwer verfügbar.

Länger schon hat das Regime Lukaschenko die Hilfslieferungen selbst von einfachen medizinischem Gerät wie Rollstühlen oder Krankenhausbetten untersagt. Nun bestätigt Schmidberger, dass solche Gegenstände bereits vor dem Krieg an caritative Einrichtungen in der Ukraine geliefert worden seien. Eva Ziegler aus Ebenried (Pöttmes) betont, dass sich alle Vereinsmitglieder sehr bemühten, das Hilfswerk im Sinne von Heidi Bentele weiterzuführen. Bei der Generalversammlung am Freitag, 25. März, um 15 Uhr im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf (Baar), wird ein neuer Vorstand für den gemeinnützigen Verein gewählt.

Kuchenspenden: Wer sich bei der "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" einbringen will, kann sich mit einer Kuchenspende zu den beiden Verkaufstagen am 2. und 3. April beteiligen. Ansprechpartner dafür ist Juli Hofberger aus Osterzhausen, Telefon 08276/610.

Lesen Sie dazu auch