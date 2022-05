Die Arbeiten an der Mittelschule könnten günstiger werden als geplant

Plus Umbau und Erweiterung der Aindlinger Mittelschule kosten weniger Geld als gedacht. Doch es gibt noch mehr gute Nachrichten bei diesem Bauprojekt.

Es gibt gute Nachrichten von der laufenden Sanierung und Erweiterung der Aindlinger Mittelschule. Insgesamt liegt die Baumaßnahme im Zeitplan. Und: Die Kosten sind aktuell niedriger als gedacht - und zwar in sechsstelliger Höhe. Bald kann die Schule neue Räume nutzen.