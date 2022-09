Unbekannte beschmieren Auto in Aindling mit Lack: Hoher Schaden

Die Polizei bittet nach einem Vorfall in Aindling die Bevölkerung um Mithilfe. Unbekannte beschmierten ein Auto mit Lack. Die Folge: Es ist nicht mehr verkehrsfähig.

Unbekannte Täter haben ein Auto in Aindling so großflächig mit schwarzem Lack beschmiert, dass es nicht mehr verkehrsfähig ist. Die Tat geschah nach Polizeiangaben vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Auto in Aindling mit Lack beschmiert: Schaden ist vierstellig

Der Wagen war am Kronbergweg abgestellt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei im oberen vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (nsi)