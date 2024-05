Aindling

13:11 Uhr

Unbekannte brechen in ein Vereinsheim in Aindling ein

In ein Vereinsheim in Aindling ist am Wochenende eingebrochen worden.

Ein Vereinsheim am Schüsselhauser Weg in Aindling ist am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Einbruch hat sich am Wochenende in Aindling ereignet. Wie die Polizei berichtet, drangen eine oder mehrere bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, gewaltsam in ein Vereinsheim am Schüsselhauser Weg ein. Beute ist zweistellig, Sachschaden in Aindling vierstellig Der oder die Einbrecher entwendeten Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von fast 1000 Euro. Die Polizei Aichach ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchdiebstahls und bittet unter Telefon 08251/8989-11 um Hinweise. (bac)

