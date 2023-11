Aindling

vor 3 Min.

Unbekannte Diebe stehlen Geld aus Hofladen in Aindling

In einem Hofladen in Aindling stahlen unbekannte Diebe Geld. Sie schraubten auch eine Geldkassette ab.

In einem Hofladen an der Raiffeisenstraße in Aindling stehlen unbekannte Diebe Geld. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise auf die Täter.

Unbekannte Diebe haben Geld aus einem Hofladen in Aindling gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat zwischen Freitag um 19 Uhr und Samstag um 9 Uhr. Der Hofladen befindet sich an der Raiffeisenstraße. Täter stehlen Wechselgeld aus Kühlwagen und schrauben Geldkassette ab Die Täter stahlen das Wechselgeld aus dem Kühlwagen. Außerdem schraubten sie eine Geldkassette ab. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 24 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

