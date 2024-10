Unbekannte Person bricht in Aindlinger Friseursalon ein

In der Nacht zum Mittwoch ist eine unbekannte Person in einen Friseursalon am Marktanger in Aindling eingebrochen.

Der Täter hebelte laut Polizei ein Fenster auf und drang so in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchte er den Ladenbereich. Laut derzeitigen Erkenntnissen der Polizei erbeutete der Einbrecher einen niedrigen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise werden unter 08251/8989-11 erbeten. (AZ)