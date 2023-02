Unbekannte stehlen Teile von Baustellenabsicherung

Bislang unbekannte Personen entwenden einen Blitzer und einen Absperrkegel von einer Baustelle beim Aindlinger Rathaus. Die Marktgemeinde erstattet Anzeige.

Teile einer Baustellenabsicherung haben bislang unbekannte Personen in Aindling gestohlen. Die Marktgemeinde erstattet Anzeige, wie Johannes Schön von der Verwaltungsgemeinschaft Aindling mitteilt.

Der Bauhof hat am Mittwoch vor dem Rathaus in Aindling eine Baustelle abgesichert, nachdem dort zuvor Pflasterausbesserungsarbeiten stattgefunden hatten. Bereits am Nachmittag - kurz nach Aufbau der Absicherung - musste ein Mitarbeiter des Bauhofs feststellen, dass ein Absperrkegel von der Baustelle entfernt wurde, heißt es in der Mitteilung. Diesen habe er jedoch kurze Zeit später - leicht beschädigt - im Brunnen am Marktplatz wiedergefunden.

Am Donnerstagmorgen stellten Mitarbeiter des Bauhofs fest, dass ein Blitzer und ein Absperrkegel von der Baustellenabsicherung gestohlen wurden. Dabei ist ein Sachschaden im Wert von circa 250 Euro entstanden.

Ein Blitzer und ein Absperrkegel (hier rot markiert) wurden von einer Baustellenabsicherung in Aindling gestohlen. Foto: Johannes Schön

Weitaus schlimmer als der Sachschaden wiegt laut Pressemitteilung, dass der oder die Täter durch das Entfernen des Sicherungsmaterials die öffentliche Sicherheit erheblich gefährdet hätten. Noch dazu habe sich die Baustellensicherung direkt am Straßenrand einer viel befahrenen Kreisstraße befunden.

Verwaltung: Öffentliche Sicherheit erheblich gefährdet

Die Verwaltung erstattet im Auftrag von Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in diesem Fall Anzeige gegen Unbekannt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Hinweise auf den oder die Verursacher und zum genauen Zeitpunkt lägen bislang nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. (bac)