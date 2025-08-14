Unbekannter beschädigt Kerzenhalter in der Grotte

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Aindling zu einem Fall von Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte laut Polizei an einer Grotte in der Krankenhausstraße einen größeren Kerzenständer. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 08251/8989-0 zu melden. (AZ)

86447 Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachbeschädigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis