Aindling

Unbekannter beschädigt Kerzenhalter in der Grotte

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung in Aindling.
    Unbekannte haben einen Kerzenständer in einer Grotte beschädigt, die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
    Unbekannte haben einen Kerzenständer in einer Grotte beschädigt, die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Aindling zu einem Fall von Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte laut Polizei an einer Grotte in der Krankenhausstraße einen größeren Kerzenständer. Der Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 08251/8989-0 zu melden. (AZ)

