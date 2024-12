Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Donnerstag eine Straßenlaterne in der Peter-Sengl-Straße in Aindling angefahren. Nach Angaben der Polizei kam es zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr zu dem Unfall. Die Verursacherin oder der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Inspektion Aichach bittet deshalb unter Telefon 08251/898911 um Hinweise. (ddur)

