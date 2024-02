Unbekannter stiehlt Gelbe Tonne aus Tonnenhäuschen

Einen Mülltonnendiebstahl meldet die Aichacher Polizei aus Aindling. Die Gelbe Tonne verschwindet aus einem Tonnenhäuschen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Mülltonne ist in Aindling gestohlen worden. Das berichtet am Sonntag die Aichacher Polizei. Die Gelbe Tonne, in der Verkaufsverpackungen entsorgt werden, verschwand im Zeitraum von Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in der Von-Schaezler-Straße aus einem Tonnenhäuschen, wo sie sich seit der letzten Entleerung wieder befand. Dass die Tonne zufällig entwendet oder vertauscht wurde, konnte durch die Eigentümerin ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Der Wert der entwendeten Tonne beläuft sich auf etwa 98 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen. (bac)