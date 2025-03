Ungewöhnlich große Bauprojekte sorgen auch für Bedenken in Aindling

Im Bereich der Marktgemeinde Aindling entsteht neuer Wohnraum im großen Stil. Der Bau- und Umweltausschuss hatte sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit zwei solchen Projekten zu befassen. Dabei sind nicht weniger als insgesamt 22 Wohneinheiten vorgesehen.

In der St.-Ulrich-Straße in der Gemarkung Pichl sollen vier Einfamilienhäuser entstehen. Der Ausschuss, der geschlossen zustimmte, hatte sich des öfteren bereits vor Ort erkundigt, also im Bereich von Eisingersdorf in Richtung Binnenbach. Das Grundstück liegt auch an den Föllerbreiten, einer geschotterten Straße mit der notwendigen Breite. Ein Ausbau dieses Feldwegs über die Gemeinde wird aktuell nicht in Aussicht gestellt. Michael Balleis zeigte sich skeptisch: „Das ist nur eine halbherzige Lösung. Fraglich, ob das eine seriöse Vorgehensweise ist.“ Bürgermeisterin Gertrud Hitzler urteilte ähnlich, sie fürchtet: „Das wird Probleme mit sich bringen.“

Bauprojekt an der Arnhofener Straße in Aindling beschäftigte Gemeinde bereits

Auch die Bauvoranfrage zur Errichtung von zwei Sieben-Familien-Häusern und zwei Zwei-Familien-Häusern an der Arnhofener Straße in Aindling beschäftigte die Gemeinde nicht zum ersten Mal. Michael Balleis bezeichnete die Stellplätze als „Herausforderung und Ärgernis in der Arnhofener Straße“. Er befürchtet, dass Autos dort abgestellt werden. Auch in diesem Fall stimmte die komplette Runde zu. Die Zufahrt zum Litzelbach muss für Pflegemaßnahmen frei bleiben. Isidor Held konnte sich mit der Größe des Vorhabens nicht so recht anfreunden: „Haben wir eine Möglichkeit, die Wohneinheiten zu reduzieren?“ Eine Widmung der privaten Erschließungsstraße steht nicht zur Debatte.

An einem Mehrfamilienhaus Am Bußberg in Aindling kann eine Terrassenüberdachung errichtet werden. Sie soll vier auf drei Meter groß werden und ein Glasdach aufweisen. Das Gremium geht davon aus, dass nun weitere Anträge dieser Art bei der Gemeinde eingereicht werden könnten. Am Schusterberg in Hausen steht bereits eine Hälfte eines Doppelhauses, nun erklärte sich der Ausschuss einverstanden damit, dass auch die baugleiche zweite Hälfte mit zwei Wohneinheiten errichtet wird. An den Antragsteller ergeht der Hinweis, er solle beim Kelleraushub eine Hebeeinrichtung vorsehen.