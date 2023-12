Aindling

vor 2 Min.

Verwaltungs-Ass Walter Krenz nimmt den nächsten Zug in Richtung Ruhestand

Plus Der Aindlinger Geschäftsstellenleiter Walter Krenz ist seit über 40 Jahren ein gefragter Experte in kommunalen Fragen. Jetzt geht er in den Ruhestand und verrät, was er künftig vorhat.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Ein Farbtupfer sticht im schlicht eingerichteten Büro von Walter Krenz sofort ins Auge. An der Wand hinter seinem Schreibtisch hängt ein Kalender mit bunten Eisenbahnplakaten. Der 63-jährige Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling hat eine Vorliebe für Züge, insbesondere für die Modelleisenbahn. In Kürze steht der komplette Neuaufbau seiner Sammlung in seinem Haus in Aindling an, in das er vor vier Jahren gezogen ist. In einem Raum sind zwei getrennte Anlagen übereinander geplant. Sie sollen Szenen aus der Epoche zwei, der Reichsbahnzeit (1923 bis 1945), und der Epoche drei, der 50er-Jahre bis 1968, zeigen. Alles soll geschichtlich und städtebaulich passen. Walter Krenz hat also Großes vor. Jetzt braucht er nur noch die nötige Zeit dafür.

Diese Zeit sollte er sich ab dem 21. Dezember zumindest nehmen können. Dieser Donnerstag ist der letzte Arbeitstag des vielerorts geschätzten Verwaltungsexperten. Danach verabschiedet er sich in den Ruhestand. Offiziell beginnt dieser zwar erst im September 2024, aber durch Urlaub und Überstundenabbau steht der Abschied aus der VG bereits jetzt an. Krenz hat sich in seinen bald 45 Dienstjahren im gesamten Landkreis einen Namen als großer Kenner in Fragen der Kommunalverwaltung gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen