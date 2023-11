Volksbühne Aindling zeigt Dreiakter "Männer haben auch Gefühle"

Der Theaterverein Volksbühne Aindling spielt eine Komödie von Beate Irmisch. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets gibt es auch beim Aindlinger Kathreinmarkt.

Die Proben des Theatervereins Volksbühne Aindling sind in vollem Gange. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler freuen sich auf die Komödie von Beate Irmisch unter der Regie von Josef Schoder.

Seit Hermann (Josef Schoder) in Rente ist, geht er seiner Frau Trudi (Hannelore Wolf) mit seinem ständigem Genörgel, seiner Bequemlichkeit und seinem Pascha-Gehabe gehörig auf die Nerven. Sohn Manni (Stefan Ohm), mit 30 noch am liebsten im Hotel Mama, sorgt für zusätzlichen Verdruss.

Der Besuch des "schönen Harrys" sorgt im Hause Klein für Wirbel

Hermanns gleichaltriger naiver Freund Willi (Walter Pasker), seit fünf Jahren geschieden, ist überraschend nochmal Vater geworden. Seine energische, 30 Jahre jüngere Freundin Chantalle (Simone Gross) drängt nun auf eine schnelle Hochzeit. Das wiederum ärgert Gerda (Karolin Braunmüller), Willis Exfrau und beste Freundin von Trudi, maßlos.

Ein Lichtblick tut sich für die Frauen auf, als Hermanns Halbbruder Harry aus Berlin (Jens Rindt) seinen Besuch ankündigt. Der „schöne Harry“ lässt aber nicht nur die Herzen von Trudi und Gerda höher schlagen, sondern gefällt auch der jungen Nachbarin Billi (Sylva Held). Schon ist im Hause Klein nichts mehr, wie es war.

Premiere des Dreiakters findet am 16. Dezember im Moosbräusaal statt

Die Premiere des Dreiakters findet am Samstag, 16. Dezember, ab 19 Uhr im Moosbräusaal in Aindling statt. Weitere Aufführungstermine sind: 6., 7., 13. und 14. Januar. Beginn ist samstags jeweils um 19 Uhr, sonntags um 17 Uhr (Einlass 90 Minuten vorher).

Karten gibt es ab sofort online unter www.theater-aindling.de sowie am 25. und 26. November am Stand des Theatervereins beim Kathreinmarkt in Aindling. (AZ)