vor 50 Min.

Vorreiter im Klimaschutz? Aindling startet Pilotprojekt für Wärmeversorgung

Plus Bürgermeisterin Hitzler leitet Pilotprojekt für die Wärmeplanung in die Wege. Jetzt bekommen die Haushalte Post. Denn zunächst wird der Bedarf ausgelotet.

Von Johann Eibl

Die Marktgemeinde Aindling will Vorreiter im Klimaschutz werden. Auf dem Weg in die Klimaneutralität nimmt sie an einem Pilotprojekt teil. Dabei geht es um die Wärmeversorgung. Als Erstes wird der Bedarf ausgelotet. Aus diesem Grund erhalten die Bürgerinnnen und Bürger im Hauptort Aindling vom heutigen Donnerstag an Post von der Gemeinde.

