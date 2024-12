„Vorsätze umsetzen“: Vortrag im Moosbräu

Im Aindlinger Gasthof Moosbräu findet am Freitag, 24. Januar, ein Vortrag zum Thema „Vorsätze umsetzen“ statt. Referentinnen sind Susanna Hofer und Nadine Spiel. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Saal. Veranstalter ist der Verein Aindling bewegt sich. Anmeldung unter Telefon 0152/53843173 oder per Mail an info@aindling-bewegt-sich.de. Es wird ein Eintritt von sechs Euro erhoben. (AZ)