Warten auf die Fördergelder für die Mittelschule Aindling

Der Schulverband Aindling hat die Zuschüsse für die Erweiterung und den Ausbau der Mittelschule bislang nicht bekommen. Jetzt braucht er einen dicken Kredit.

Wann werden die noch ausstehenden Fördermittel für die Erweiterung und den Ausbau der Mittelschule in Aindling ausgezahlt? Auf diese wichtige Frage gibt es derzeit keine verlässliche Antwort. Darum beschloss der Schulverband Aindling in seiner jüngsten Sitzung, einen Kredit über eine Million Euro aufzunehmen.

Die Laufzeit wird sich bis zum 31. Dezember 2025 erstrecken, der Zinssatz ist mit einer Höhe von 3,88 Prozent für zwei Jahre festgeschrieben. Außerdem wird die Möglichkeit zu einer Sondertilgung über fünf Prozent vereinbart.

Tanja Posch, die neue Kämmerin, hatte die Situation dargelegt und die verschiedenen Angebote nebeneinander gestellt. Dass der Verband, dem die Gemeinden Todtenweis, Rehling, Affing, Petersdorf und Aindling angehören, vorübergehend einen Überbrückungskredit in Anspruch nimmt, darauf hatte man sich bereits bei einer früheren Sitzung festgelegt. Jetzt wurde nur noch über die verschiedenen Optionen gesprochen. Es zeichnete sich schnell ab, dass die Runde zur Nummer sechs tendieren würden. Konrad Carl, der Bürgermeister von Todtenweis, sagte spaßeshalber: "Am 6. Dezember nimmt man die Variante sechs." Aus diesem Scherz wurde Ernst. Die komplette Runde entschied sich in diesem Sinne.

Die Stromkosten steigen auch an der Mittelschule Aindling

Ein weiteres Thema war die Stromausschreibung für die Jahre 2024 bis 2026. Diese führte zu einem Ergebnis, das niemanden mehr überraschen konnte angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise. Für die Kilowattstunde werden künftig 13,65 Cent fällig, bisher waren es 4,39 Cent. Die Verwaltung hatte zunächst gar mit 18 Cent kalkuliert. Nun muss der Verband für den Strom in den nächsten beiden Jahren mit jeweils 25.000 Euro netto mehr planen als bisher, 2026 werden es voraussichtlich knapp 23.000 Euro sein.

Die örtlichen Rechnungsprüfungen für die Jahre 2021 und 2022 erwiesen sich als unproblematisch. Markus Winklhofer, der Bürgermeister von Affing, hatte diese Aufgabe mit seinen Amtskollegen aus Petersdorf (Dietrich Binder) und Rehling (Christoph Aidelsburger) übernommen. Er hatte bei Durchsicht der Unterlagen keinerlei Unstimmigkeiten erkennen können: "Alles bestens festgelegt und vollziehbar." So hatte sich Winklhofer über 2021 geäußert. Gleiches traft auf 2022 zu. Die Jahresrechnung für 2021 belief sich auf knapp 5,4 Millionen Euro bei einer Kreditaufnahme von 3,27 Millionen Euro. Im Jahr danach lauteten die Beträge 6,8 Millionen Euro bei einem Kredit von 2,6 Millionen Euro.

Ursprünglich war vorgesehen, dass eine Entscheidung über die nachträgliche Kühlung der EDV-Räume in der Schule getroffen wird. Wie Gertrud Hitzler als Vorsitzende des Schulverbands mitteilte, hat sich das eingeschaltete Büro in diesem Zusammenhang noch nicht gemeldet. Es werden "kreative Lösungen" erwartet. Weil die benötigten Unterlagen nicht vorlagen, wird über das Thema erst bei einer späteren Sitzung gesprochen.