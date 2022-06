Aindling

vor 32 Min.

Warum das neue Aindlinger Feuerwehrhaus höhere Tore braucht

Auf diesem Symbolbild wird ein Wechselladerfahrzeug präsentiert. Auch der Landkreis will künftig vermehrt auf dieses System mit auswechselbaren Containern setzen.

Plus Die Aindlinger Gemeinderäte beschließen, alle sechs Tore des neuen Feuerwehrhauses für Wechsellader-Fahrzeuge zu vergrößern. Welche Hoffnungen dahinterstecken.

Von Evelin Grauer

Der Spatenstich für das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang neben der bisherigen Feuerwehr lässt noch auf sich warten. Die Gemeinde wartet ihrerseits nämlich noch auf die Baugenehmigung des Landratsamtes. Das ermöglichte es dem Gemeinderat jetzt auch, noch eine Änderung am geplanten Neubau zu beschließen. Alle sechs Tore des neuen Hauses sollen höher werden, damit sich eine Durchfahrthöhe von 4,50 Metern ergibt. Damit will sich der Markt die Möglichkeit offen halten, künftig auch Platz für ein Katastrophenschutzfahrzeug des Landkreises anzubieten.

