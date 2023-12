Aindling

vor 35 Min.

Warum Hausen einen so schönen Christbaum hat

Plus Die Dorfgemeinschaft von Hausen ist stolz auf den acht Meter hohen, geschmückten Christbaum. Er ist strahlender Mittelpunkt des Aindlinger Ortsteils. Dafür haben viele zusammengeholfen.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Es funkelt und glitzert wenige Tage vor Heiligabend allerorten im Wittelsbacher Land. Manchmal ist die Weihnachtsbeleuchtung kitschig, gelegentlich ist der Lichtzauber völlig übertrieben, es gibt aber auch schöne Beispiele. Wer dieser Tage durch den Aindlinger Ortsteil Hausen fährt, am besten bei Nacht, dem leuchtet schon von Weitem ein herrlicher Christbaum entgegen. Damit hat es eine besondere Bewandtnis. Dieser hell beleuchtete Dorf-weihnachtsbaum ist der ganze Stolz der Bevölkerung. Dahinter steht eine kleine Geschichte.

Viele aus dem Ort haben ihren Anteil an einer Aktion, wie sie nur in Dörfern mit Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt wie Hausen denkbar sind. Dass dieser Weihnachtsbaum in dem hellen Licht leuchtet, wie er sich heute präsentiert, ist mehreren Personen zu verdanken. Sie blicken zurück und erzählen diese Geschichte.

