Was Aindling im Jahr 2023 alles geschafft hat

Plus Beim Aindlinger Neujahrsempfang blickt Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf ein „sehr gemischtes“ Jahr zurück. Auch in diesem Jahr ist einiges geplant.

„Tut weiterhin Gutes und Gott wird euch und euren Familien Segen schenken“, dessen ist sich Pater Nirdosh sicher. Beim Neujahrsempfang von Marktgemeinde und Pfarrei Aindling konnten Bürgermeisterin Gertrud Hitzler und der Geistliche über 100 Besucher und Besucherinnen im Pfarrheim begrüßen. Pater Nirdosh begrüßte in Vertretung von Pfarrer Babu die Anwesenden und freute sich über die stets gute Zusammenarbeit von Gemeinde und Pfarrei.

Im Anschluss versprach Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, es kurz zu machen: „Es warten eh alle auf das Büfett.“ Sie begrüßte insbesondere alle Ehrenamtlichen, Gemeinderäte, Senioren- und Jugendvertreter sowie Altbürgermeister Tomas Zinnecker. Erstmals waren auch alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, welche im Jahr 2023 ihren 18. Geburtstag feiern konnten.