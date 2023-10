Aindling

06:00 Uhr

Wasser und Abwasser: Auf Aindlinger kommen neue Kosten zu

Plus Die Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser in Aindling richten sich nach den Grundstücks- und Gebäudeflächen. Dazu gibt es mehrere Informationstermine.

Von Johann Eibl

Nur mit einem einzigen Thema hatte sich der Marktgemeinderat von Aindling in seiner außerordentlichen Sitzung am Donnerstag im öffentlichen Teil zu beschäftigen. Doch dieser Komplex hatte es in sich und erforderte nicht weniger als 90 Minuten. Die Kalkulation der künftigen Herstellungsbeiträge für die Einrichtungen zur Wasserversorgung und zur Entwässerung erwies sich als wahres Bürokratiemonster, das eine Unmenge von schwierigen Details enthält und in seiner Fülle hohe Ansprüche an die Zuhörerinnen und Zuhörer stellte.

Es wird noch dauern, ehe konkrete Beschlüsse in diesem Zusammenhang zu erwarten sind. Vorher hat das Fachbüro Dr. Schulte/Röder in Veitshöchheim die Aufmessarbeiten der Grundstücks- und Geschossflächen in dieser Kommune erledigt. Die Daten, die den jeweiligen Grundstücken zuzuordnen sind, wurden auf einem Flächenaufmaßblatt zusammengefasst. Dazu findet am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr im Rathaus in Aindling eine Infoveranstaltung statt. Dabei besteht die Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren; das Büro wird ebenso dabei sein wie Vertreter der Gemeinde.

