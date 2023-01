Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus: Krippenkinder werden ausquartiert

Plus Nach einem Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus St. Martin werden die Krippenkinder auf Schloss Pichl betreut. Worüber sich manche Eltern beschweren.

Ein Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus St. Martin hat kürzlich einige Aufregung verursacht. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler dem Marktgemeinderat auf Anfrage mitteilte, liegt wohl ein größerer Bauschaden vor, der jetzt behoben werden muss. Betroffen ist der Anbau des Kinderhauses, der erst vor sieben Jahren realisiert wurde. Schon Mitte November hatten daher die beiden Krippengruppen ausziehen müssen.