Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus liegt im sechsstelligen Bereich

Plus Feuchte und Schimmel im Aindlinger Kinderhaus haben dazu geführt, dass die Krippenkinder ausquartiert werden mussten. Jetzt sind Gutachter und Juristen am Werk.

Der Wasserschaden im Aindlinger Kinderhaus St. Martin hat auch einen hohen finanziellen Schaden verursacht. Alle Räume im Anbau des Kinderhauses, der im Jahr 2013 realisiert wurde, können derzeit nicht genutzt werden. Wann die ausquartierten, knapp 30 Krippenkinder wieder in die Einrichtung zurückkehren können, ist momentan noch offen. Ebenso, wer für den Schaden verantwortlich ist.