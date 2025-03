Weiberfasching: Tolle Stimmung beim Frauenbund Stotzard

Der Frauenbund Stotzard ließ es am Glumpigen Donnerstag beim Ball krachen. Das Gemeinschaftshaus in dem Aindlinger Ortsteil bebte unter den Füßen der tanzenden Frauen, die sich alle große Mühe mit ihren Kostümen gegeben hatten. Die DJ‘s gaben Vollgas. Eine kleine Verschnaufpause gab es, als die Garde der Faschingsgesellschaft Zell ohne See ihr Jubiläumsprogramm Route 66 zum Besten gab – mit Ranzengarde. Zu späterer Stunde präsentierten die Hollenbacher Jungs ihre Showeinlage und zeigten dabei viel Haut. An der Bar im Saal gab es Cocktails und Longdrinks. Um Mitternacht gab es für den kleinen Hunger Wurst- und Käsesemmeln. (AZ)

Frauenbund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gemeinschaftshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weiberfastnacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis