Weihnachtsmarkt der Vereine in Eisingersdorf ist trotz Kälte gut besucht

Zum Weihnachtsmarkt der Vereine in Eisingersdorf kommen trotz der Kälte viele Besucher. Der Erlös geht an mehrere Vereine und wohltätige Organisationen.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen trotz der niedrigen Temperaturen am Samstag zum Weihnachtsmarkt der Vereine im Aindlinger Ortsteil Eisingersdorf. Er fand auf dem Dorfplatz gegenüber dem Schützenheim statt. Die Kälte tat dem Einsatz der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer keinen Abbruch. Daher zogen die Organisatoren am Ende dennoch ein positives Fazit. Der komplette Erlös geht an Vereine und wohltätige Institutionen, wobei an diesem Abend bereits einige bedacht wurden.

Das Bild zeigt: Organisator Josef Kigle (links), First-Responder-Team, Antonie Huber für die Bücherei, Gertrud Hitzler für die Musiker aus Aindling und Angelika Escher für den Kindergarten St. Martin in Aindling. Foto: Laura Burger

Zunächst eröffnete Josef Gamperl, der Dritte Bürgermeister, den Markt. Die Besucherinnen und Besucher kamen dick eingemummt. Sie genossen die warmen Getränke und die feinen Speisen vom Kiachla bis zur Bratwurst. Wer wollte, konnte sich ein Los für die Tombola kaufen.

Auch der Nikolaus war beim Weihnachtsmarkt der Vereine in Eisingersdorf

Der Nikolaus brachte etwas für die Kinder. Die Alphornbläser aus Baar spielten weihnachtliche Weisen, die gut ankamen. Auch die Bläsergruppe des Musikvereins Aindling hatte ihren Auftritt.

Zuletzt erfreuten sich die Besucherinnen und Besucher an den von Firmen gespendeten Preisen der Tombola, deren Erlös ebenso zu wohltätigen Zwecken in die Kasse wanderte.