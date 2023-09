Aindling

vor 32 Min.

Wer gute Gründe hat, kann in Aindling auf Baufrist-Verlängerung hoffen

Plus Immer wieder haben Grundstückseigentümer Probleme, den Bauzwang für ihren Neubau einzuhalten. In welchen Fällen der Aindlinger Gemeinderat einem Aufschub zustimmt.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Wer einen Bauplatz von einer Gemeinde oder Stadt kauft, muss diesen meist innerhalb einer bestimmten Frist bebauen. Durch diesen Bauzwang wollen die Kommunen verhindern, dass insbesondere in neuen Baugebieten Lücken entstehen. Wird die Baufrist nicht eingehalten, kann die Gemeinde das Grundstück zurückkaufen. Im Markt Aindling ist das in den vergangenen drei Jahren zweimal passiert. Es gab aber deutlich mehr Fälle, in denen die Frist ein Problem war. In gut begründeten Fällen entschied sich der Gemeinderat für eine Verlängerung der Frist.

Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, liegt die Baufrist für gemeindliche Grundstücke aktuell bei vier Jahren. Gerade in den vergangenen vier Jahren sei es für die Eigentümer nicht leicht gewesen zu bauen. Erst die Corona-Pandemie und dann der russische Angriffskrieg in der Ukraine hätten sich teils massiv auf den Bausektor ausgewirkt. Wer beispielsweise durch Nachweise seiner Baufirma belegen konnte, dass dieser das Material fehle, konnte laut Hitzler durchaus mit einer Verlängerung der Baufrist rechnen. Diesen Aufschub muss stets der Gemeinderat absegnen. Auch für gravierende private Probleme wie etwa schwere Krankheiten oder Trennungen hätten die Marktgemeinderäte durchaus Verständnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen