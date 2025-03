Wer vermisst diesen Hund? Verwaltungsgemeinschaft Aindling sucht Besitzer

In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling wurde ein Hund gefunden. Der Besitzer oder die Besitzerin des Rüden wird gebeten, sich bei der VG Aindling am Marktplatz 1 in Aindling oder unter Telefon 08237/9620-19 zu melden. (AZ)

Verwaltungsgemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis