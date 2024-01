Aindling

vor 49 Min.

Wer zahlt für kaputtes Handy eines First-Responder-Helfers?

Plus Bei einem Einsatz fährt das First-Responder-Auto über das Handy eines Ersthelfers. Das Mobiltelefon kostete über 800 Euro. Wie solche Schäden in Aindling ersetzt werden sollen.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Bei einem Einsatz der Aindlinger First Responder ist kürzlich ein Handy vollständig zerstört worden. Die First Responder sind ehrenamtliche Ersthelfer mit notfallmedizinischen Kenntnissen, die die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder des Notarztes überbrücken, wenn nötig mit lebensrettenden Maßnahmen. In Aindling sind die First Responder Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Im vorliegenden Fall wollte keine Versicherung für den verursachten Schaden aufkommen. Deshalb wurde nun diskutiert, ob die Gemeinde jetzt und künftig bei derartigen Schäden einspringen soll.

Beim geschilderten Fall aus dem Dezember 2023 wollten zwei First Responder nach einem Notfalleinsatz wieder zum Aindlinger Feuerwehrhaus zurückfahren. Beim Einsteigen in das Einsatzfahrzeug rutschte einem der beiden Helfer unbemerkt das Handy aus der Jackentasche. Kurz darauf fuhr das First-Responder-Fahrzeug vermutlich mit dem Hinterreifen versehentlich über das Mobiltelefon. Der Kaufpreis des Handys lag bei über 800 Euro.

