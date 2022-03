Wie geht es in Aindling weiter mit der Ortsmitte und dem Hallenbad?

Plus Im Aindlinger Gemeinderat werden Fragen zum Marktzentrum und zum Hallenbad geklärt. Die Frage nach einer Bürger-App für die Gemeinde stellt die Bürgermeisterin.

Die Neugestaltung der Ortsmitte, der öffentliche Badebetrieb im Hallenbad und die Bürger-App waren jetzt kurz und knapp Thema im Aindlinger Marktgemeinderat. Zudem ging es um die digitale Ausstattung der Grundschulen in Aindling und Todtenweis.