Aindling

vor 3 Min.

Wilde Gerüchte: Bekommt Aindling 750.000 Euro für einen Bauplatz?

So sah es im Baugebiet "Schüsselhauser Feld" in Aindling im Mai dieses Jahres aus. Dort hat die Gemeinde jetzt ein Grundstück am Milanweg verkauft. Dafür gab es über 30 Bewerber.

Plus Die Gemeinde Aindling hat zwei Bauplätze zum aktuellen Marktpreis verkauft, was einige Einheimische verärgert. Jetzt gibt es Gerüchte über den Kaufpreis. Das sagt die Bürgermeisterin.

Von Evelin Grauer

Die Marktgemeinde Aindling hat kürzlich zwei Bauplätze auf ihrer Internetseite zum Verkauf angeboten. Dass sie für die beiden Grundstücke im Kernort den aktuellen Marktpreis ansetze, hatte bei der Aindlinger Bürgerversammlung im Oktober zu einer hitzigen Diskussion geführt. Mehrere Bürgerinnen und Bürger äußerten sich enttäuscht über die hohen Preise und beklagten, dass derartige Summen von vielen einheimischen Familien nicht gezahlt werden könnten. In der Zwischenzeit wurden die Bauplätze vergeben. Seitdem gibt es viele Spekulationen. So kursieren Gerüchte, dass das größere der beiden Grundstücke für 750.000 Euro an einen Bieter aus München verkauft worden sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen