Wildunfall: 22-Jährige weicht Rehen aus, streift Baum und überschlägt sich

Eine 22-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochabend bei einem Unfall verletzt, nachdem sie mehreren Rehen ausgewichen war. Laut Polizeibericht querten die Rehe die Fahrbahn, als die junge Frau gegen 17.20 Uhr die Ortsverbindungsstraße zwischen den Aindlinger Ortsteilen Arnhofen und Hausen befuhr.

11.000 Euro Schaden: Junge Frau kann sich nach Wildunfall selbst aus Auto befreien

Die 22-Jährige wollte nach ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei streifte sie nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto einen Baum, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Frau konnte sich leicht verletzt aus ihrem Wagen befreien, der Rettungsdienst fuhr sie in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 11.000 Euro.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang in einer Mitteilung, die Geschwindigkeit und das Bremsverhalten an die Licht-, Straßen- und Witterungsbedingungen anzupassen. Weiter heißt es: „Gerade in der Dämmerung in den Morgen- und Abendstunden kann vermehrt Wildwechsel stattfinden.“ (ddur)