Wunsch nach einer neuen Schulbushaltestelle in Pichl

Der Aindlinger Bau- und Umweltausschuss hat Bedenken gegen eine neue Schulbushaltestelle in Pichl. Warum sich die Sicherheit der Kinder wohl nicht verbessern würde.

Eine neue Schulbushaltestelle im Aindlinger Ortsteil Pichl würde sich ein Bürger wünschen. Er hat sich auch bereits Gedanken gemacht, dass diese auf der Von-Schaezler-Straße auf Höhe des Friedhofs entstehen könnte. Mit diesem Vorschlag befasste sich jetzt der Aindlinger Bau- und Umweltausschuss. Dieser hatte aber seine Bedenken.

Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte, wog das Gremium unter anderem den Sicherheitsaspekt ab. Die bereits bestehende Bushaltestelle befindet sich auf der Von-Schaezler-Straße etwa 150 Meter weiter westlich auf Höhe der Einmündung Kreuzbergstraße. Dorthin gibt es auch einen Gehweg. Die Ausschussmitglieder waren der Meinung, dass sich die Sicherheit der Kinder an der angedachten neuen Haltestelle eher verschlechtern würde. Auf der Friedhofseite könnte die Haltestelle zwar angebracht werden, auf der gegenüberliegenden Seite müsste jedoch erst nach einer passenden Stelle gesucht werden, eventuell einer Privateinfahrt. Da in westlicher Richtung die Kurve naht, droht hier allerdings eine Unfallgefahr.

Manche Aindlinger Schüler müssen weiter zum Bus laufen

Zudem verwies Hitzler darauf, dass es im Gemeindegebiet öfters vorkomme, dass die Kinder einige Meter zur Bushaltestelle laufen müssten. Das sei in diesem Fall auch nicht unzumutbar. Wünschte sich die Gemeinde eine zusätzliche Haltestelle in Pichl, müsste sie eine entsprechende Empfehlung an den Schulverband abgeben, der dann darüber entscheidet. Die Kosten für die Ersteinrichtung müsste der Markt übernehmen. Das Gremium sprach sich aber dafür aus, keine Empfehlung abzugeben und sich nicht für eine zusätzliche Schulbushaltestelle einzusetzen.