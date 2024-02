Aindling

Zu spät – wenn sie überhaupt kommt: Aindlinger klagen über Buslinie 305

An der AVV-Linie von Aindling nach Augsburg gibt es viel Kritik.

Plus Bei Busfahrgästen der Aindlinger Linie 305 nach Augsburg ist der Ärger groß. Was der AVV und die Aindlinger Bürgermeisterin sagen.

Von Evelin Grauer

Die Buslinie 305 von Aindling nach Augsburg sorgt immer wieder für Kritik von Fahrgästen. Jetzt hat sich ein Leser an unsere Zeitung gewandt, der die Qualität der Linie als "erbärmlich" bezeichnet. Der Mann, der mit seiner Familie in Aindling wohnt, beklagt, dass auf dieser Linie nahezu täglich Fahrten ausfielen. Um in die Stadt, zur Arbeitsstelle oder zur Schule zu kommen, sei der Bus zu unzuverlässig und daher unbrauchbar. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es auf der Linie 305 zuletzt zu "vergleichsweise vielen Fahrtausfällen" gekommen sei. Nicht zuletzt deshalb wünscht sich Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler deutliche Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Buslinie 305 bringt die Fahrgäste von Aindling über Todtenweis, Sand, Rehling, Oberach, Anwalting und Mühlhausen nach Augsburg – und wieder zurück. Wie der AVV auf seiner Homepage mitteilte, sollte der Fahrplanwechsel zum 10. Dezember des Vorjahres deutliche Verbesserungen auch für den Landkreis Aichach-Friedberg bringen, unter anderem durch einige zusätzliche Fahrten auf der Linie 305 sowie durch die neue Rufbuslinie 317 als Ergänzung zum Linienangebot der 305 und eine neue Nachtbuslinie 395 nach Aindling. Auf der Strecke ist das Busunternehmen DB Regio Bus Bayern (DRB) unterwegs. Dieses hatte laut AVV aber zuletzt mit "starkem Fahrermangel" zu kämpfen.

