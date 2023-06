Zwei Mehrfamilienhäuser am Aindlinger Ortseingang können kommen

Bei einem Bauprojekt an der Gamlinger Straße in Aindling wird die Anzahl der Wohnungen reduziert. Der Bauausschuss stimmt mehreren Befreiungen zu, damit die Häuser gebaut werden können.

Ein Wohnhaus am Aindlinger Marktplatz muss tiefer gelegt werden, dann erhält es die Zustimmung der nötigen Gremien. Neben diesem Projekt ging es im Aindlinger Bau- und Umweltausschuss um den Neubau einer Maschinenhalle im Ortsteil Stotzard und zwei geplante Mehrfamilienhäuser im Kernort.

Für Letztere hatte zwar der Aindlinger Bauausschuss bereits einmal sein Einvernehmen erteilt, doch nach Ansicht des Landratsamtes wären für das Vorhaben am Ortseingang auf der Ostseite der Gamlinger Straße zu viele Befreiungen nötig. Deshalb wurde nun umgeplant. Statt der ursprünglich vorgesehenen 18 Wohnungen sollen jetzt nur noch 13 Wohnungen in zwei Gebäuden entstehen, welche durch ein gemeinsames Treppenhaus miteinander vereint werden. Da die Häuser aber nur im hinteren Bereich verbunden werden und zur Straße hin getrennt wirken, wurde einer Befreiung von der gewünschten offenen Bauweise zugestimmt. Auch sechs weitere Befreiungen stellte der Bauausschuss in Aussicht.

Gegen die Voranfrage für eine neue landwirtschaftliche Maschinenhalle in Stotzard hatte das Gremium ebenfalls nichts einzuwenden. Eine alte Halle soll zugunsten der etwas größeren neuen Halle abgerissen werden. Der Bauherr betreibt keine aktive Landwirtschaft mehr und will in dem Gebäude Fahrzeuge wie einen Traktor und einen Radlader sowie Holzbearbeitungsmaschinen unterstellen. Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich, in dem landwirtschaftliche Gebäude laut Flächennutzungsplan zulässig sind.

Neues Haus nahe dem Aindlinger Rathaus

Der Vorbescheid für den Bau eines Wohnhauses mit zwei Vollgeschossen und einem Walmdach am Aindlinger Marktplatz nahe dem Rathaus wurde schon mehrfach beraten. Er lag aber zwischenzeitlich auf Eis, weil der Ausschuss zunächst konkrete Angaben zu den Höhenlagen eingefordert hatte. Nach Überprüfung der ursprünglich vorgelegten Planungen sah die Gemeinde das Problem, dass sich das Gebäude nicht in die Umgebung einfügen dürfte.

Deshalb gab es kürzlich einen Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes, der gemeindlichen Bauverwaltung und Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler. Ergebnis: Das Gebäude soll um 30 Zentimeter nach unten geschoben werden, damit sich die Gesamthöhe des Hauses reduziert. Der Bauherr hat die Planung entsprechend abgeändert. Der Bauausschuss stimmte den neuen Höhen und somit dem gesamten Vorhaben zu.

