Aindlinger Feuerwehr bereitet sich auf ihr großes Fest vor

Seit Tagen läuft der Zeltaufbau auf dem Festgelände beim Bauhof. Zum Feiern bekommt die Aindlinger Wehr auch Besuch aus Österreich. Höhepunkt ist der Festumzug.

Unter dem Motto „Wir feiern mit euch“ veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Aindling von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, ein großes Festwochenende zu ihrem 150-jährigen Bestehen, ihrem neuen Feuerwehrhaus und ihrem neuen Fahrzeug. Bereits am vergangenen Freitag und Samstag wurden Vorbereitungen getroffen. Der Aufbau unter der Anleitung von Zeltmeister Bernhard Schormair läuft seit der Anlieferung des Zeltes am Montagmorgen.

Viele Arbeiten sind notwendig, bis das Fest am Freitag starten kann. Festausschussvorsitzender Michael Pollety und Vereinsvorsitzender Christoph Hammerl sind vom Elan der Feuerwehrler begeistert. Rund 40 Helfer waren allein am Montag tätig, an die 200 Helfer werden es über die drei Festtage sein, die zum Erfolg beitragen werden.

Befreundete Feuerwehr kommt nach Aindling

Mitfeiern wird in Aindling die Feuerwehr Fürstenfeld aus Österreich. Seit 65 Jahren besteht eine Freundschaft zwischen den Feuerwehren Aindling und Fürstenfeld aus der Steiermark, entstanden durch zwei Kriegskameraden. Es gibt regelmäßige Besuche in Aindling und Fürstenfeld.

Die Fürstenfelder reisen am Donnerstag mit rund 50 Personen an, die bei den Aindlinger Feuerwehrlern untergebracht werden. Am Donnerstagabend gibt es einen Kameradschaftsabend im neuen Feuerwehrhaus. Anschließend werden die Fürstenfelder drei Tage mit den Aindlingern feiern.

Gebaut wird auch eine Übergangsrampe vom alten Feuerwehrhaus zum Festgelände. Foto: Kristina Neumeyer

Das Festprogramm beginnt am Freitag ab 20 Uhr mit der Flash-over-Party. Der Samstagnachmittag bietet von 13 bis 16 Uhr ein buntes Programm für Kinder mit ihren Familien. Das neue Feuerwehrhaus kann besichtigt werden, die Fahrzeuge werden ausgestellt. Der Kinderchor vom Kinderhaus St. Martin eröffnet den Familiennachmittag, es gibt Mitmachspiele, eine Fotobox und ein Glücksrad. Im Festzelt werden Kaffee und Kuchen sowie kleinere Speisen serviert.

Ab 17 Uhr findet der offizielle Festakt zur Segnung des neuen Hauses und des Gerätewagens Logistik (GW-L2) statt, bevor ab 17.45 Uhr gemeinsam mit den Vereinen in das Festzelt eingezogen wird. Ab 19 Uhr spielt die Party- und Showband S.O.S.

60 Vereine kommen zum Festumzug nach Aindling

Der Sonntag beginnt mit der Heldensteiner Heubodn Blosn ab 8 Uhr, dem Empfang der Vereine und einem Weißwurstfrühschoppen. Der gemeinsame Feuerwehrgottesdienst im Festzelt wird um 10 Uhr gefeiert. Danach gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.

Höhepunkt des Festes ist der große Festumzug am Sonntag mit rund 60 Vereinen. Diese stellen sich um 13.30 Uhr am Festgelände beim Bauhof auf. Um 14 Uhr beginnt der Umzug Richtung Ortsmitte über die Peter-Sengl-Straße und die Hauptstraße bis zum Marktplatz. Von dort geht es über die Wagnerstraße zur Kirchstraße und wieder über die Peter-Sengl-Straße zum Festgelände.

In Aindling wird das Zelt für das Fest zum Feuerwehrjubiläum aufgebaut. Foto: Kristina Neumeyer

Die Feuerwehr bittet die Anwohner der Strecke, ihre Grundstücke beziehungsweise Zäune zu schmücken, und hofft außerdem auf viel Publikum. Der Fahneneinzug ins Festzelt ist für 15 Uhr geplant. Gegen 17 Uhr klingt das Festwochenende aus. (AZ)