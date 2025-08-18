Icon Menü
Mehr Airbnbs im Landkreis Aichach-Friedberg: Was bedeutet das für die Region?

Aichach-Friedberg

Umstritten, aber gefragt: Airbnbs werden im Wittelsbacher Land immer beliebter

Die Zahl der Ferienunterkünfte über Airbnb steigt – doch die Plattform bleibt weiter umstritten. Fördert das Geschäftsmodell den Tourismus oder sorgt es für Wohnungsnot?
Von Celine Wolf
    In den vergangenen Jahren verzeichnete Airbnb nach eigenen Angaben eine Zunahme an Unterkünften und Buchungen.
    In den vergangenen Jahren verzeichnete Airbnb nach eigenen Angaben eine Zunahme an Unterkünften und Buchungen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Vor allem junge Menschen nutzen das Angebot gerne, unkompliziert bei Privatpersonen zu übernachten. Das 2007 gegründete Unternehmen Airbnb zählt mittlerweile zu den beliebtesten Plattformen für private Ferienunterkünfte weltweit. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es um die 40 Angebote, darunter einzelne Zimmer oder ganze Häuser. Manchmal landen die Gäste überraschend im Wittelsbacher Land. Ein Airbnb-Nutzer verbrachte im Juni auf der Fahrt nach Kroatien ungeplant einige erholsame Tage in Affing. Auf der Plattform schreibt er: „Wir sind hier gelandet, nachdem unser Auto kurz vor der Ausfahrt München kaputt gegangen war.“ Doch Airbnb ist auch umstritten.

