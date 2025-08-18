Airbnbs finden immer mehr Zulauf: Ist das gut – oder nicht?

Rund 40 Angebote gibt es mittlerweile, sucht man auf der Privatübernachtungs-Plattform Airbnb gezielt nach dem Landkreis Aichach-Friedberg. Experten sagen, dass das umstrittene Angebot in hiesigen Gefilden immer beliebter wird. Aber ist das für eine Region wie das Wittelsbacher Land überhaupt gut? Ein Pro und Contra unserer Redaktionsmitglieder.

Pro: Airbnbs sorgen für mehr Übernachtungsoptionen – und erhöhen die Flexibilität

Sie sind (meistens) unkomplizierter und günstiger als ein Hotel: Die Plattform für Privatübernachtungen Airbnb darf sich auch im Landkreis immer größerer Beliebtheit erfreuen. Das ist gut so – schließlich erweitern Airbnbs das Optionen-Potpourri abseits der Hotels und Gasthöfe.

Die haben natürlich weiter ihre Berechtigung und sollen keinesfalls von Privatanbietern verdrängt werden. Zu wichtig sind sie für Tourismus und die Gastronomie. Wenn es aber schnell gehen muss, sind Airbnbs die flexiblere und günstigere Option. Im Landkreis sind es immer noch „nur“ 40 Angebote. Das Argument, dass Airbnbs Wohnraum wegnehmen, zieht da nicht. Die Anbieter geben sich zudem Mühe, schmücken ihre Unterkünfte beispielsweise passend zur Jahreszeit. Wer kann ihnen da verwehren, sich etwas dazuzuverdienen? (Dominik Durner)

Contra: Airbnb verstärkt den Wohnraummangel im Raum Aichach-Friedberg

Gerade hat der Immobilienmarktreport für den Raum Augsburg alarmiert. Die Mieten im Landkreis steigen weiter - wenn überhaupt eine Wohnung zu finden ist. Gleichzeitig wächst die Zahl sogenannter Airbnb-Angebote. 40 sind es offiziell in Aichach-Friedberg, doch die Wohnungen, die über andere Online-Plattformen oder unter der Hand an Urlauber vermietet werden, dürfte weit höher liegen. Gerade Kommunen mit hohem Wohndruck wie Friedberg oder Mering, wo der Gemeinderat zuletzt einige Ferienwohnungen ausbremste, blicken daher mit Recht kritisch auf diese Entwicklung.

Keinem soll die Möglichkeit genommen werden, Wohnraum zu vermieten, doch Kurzzeitnutzungen bringen zwar mehr Profit, sozial gedacht sind sie aber in der Regel nicht. Nicht umsonst erlassen immer mehr deutsche Kommunen Zweckentfremdungssatzungen. (Ute Krogull)