Birgit Winkler reicht bei Rotary die Präsidentennadel weiter

Einen neuen Präsidenten hat der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach: Die Präsidentennadel wurde von Birgit Winkler aus Aichach an den Schrobenhausener IT-Experten und Unternehmer Alexander Krammer weitergereicht. Gefeiert wurde das Ereignis bei strahlendem Wetter und in bester Stimmung auf der Dachterrasse der Schreinerei Merz im Aichacher Ortsteil Oberbernbach, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die scheidende Präsidentin nahm zunächst zwei neue Mitglieder in den Club auf: Sarah Schormair, Leiterin der Aichacher Museen und des Stadtarchivs, und den Aichacher Stadtrat Dieter Saliger, Abteilungsleiter bei der Finanz Informatik in Frankfurt. Michaela Böck und Gisela Kaltenecker erhielten für ihre Verdienste um das Clubleben die Rotary-International-Auszeichnung „Paul-Harris-Fellow“.

Noch-Präsidentin blickt auf viele erfüllende Momente mit Rotary zurück

Die Noch-Präsidentin Birgit Winkler blickte auf viele ereignisreiche und erfüllende Momente zurück, wie zum Beispiel das Filmfestival in Aichach, einen Ausflug zu den Bregenzer Festspielen und ins Konzerthaus Blaibach sowie einen Vortrag mit Rupert Stadler und dem Lions Club über den Jakobsweg. Die Präsidentschaft sei für sie ein „Highlight meines Lebens“ gewesen; die größte Herausforderung für sie als Frau die ständige Suche nach der Präsidentennadel. Birgit Winkler dankte allen Vorstands- und Clubmitgliedern für die 365 Tage als Präsidentin und wünschte ihrem Nachfolger Alexander Krammer ein wunderbares rotarisches Präsidentenjahr.

Mit dem Anstecken der Präsidentennadel und einem Blumenstrauß für die scheidende Präsidentin begann die Amtszeit von Alexander Krammer. Unter dem Rotary-Jahresmotto „Unite for Good“ (Auf deutsch: „Vereint für das Gute“) stellte er seine Vorstellungen seiner Präsidentschaft vor.

Wie der Stoizismus zu Rotary passt

Als eine der Leitlinien für sein rotarisches Jahr hob der neue Präsident die antike Philosophie des Stoizismus hervor. Rotarisches Engagement könne man als eine moderne Form stoischer Praxis sehen: pflichtbewusst, tugendorientiert, weltzugewandt – und immer dem größeren Ganzen verpflichtet. Krammer will die Freundschaft im Club weiter fördern, zum Beispiel durch gemeinsame Veranstaltungen und Ausflüge, die sich auch in anforderungsvolle Berufs- und Familiensituationen integrieren lassen.

Ebenso denke man darüber nach, wie man jüngere Menschen stärker für die rotarische Idee gewinnen könne, sagte Krammer, indem man beispielsweise soziale Projekte offener für die Partizipation Dritter gestalte und diese Interaktion gezielt fördere. Der neue, junge Präsident äußerte viele frische Ideen für eine moderne und zukunftsfähige Ausrichtung von Rotary, ohne dass dabei die rotarische Grundausrichtung verlassen wird. So gelänge es noch mehr, die neue Generation für eine traditionsreiche, aber zukunftsfähige Gemeinschaft zu begeistern, sagte Krammer laut der Mitteilung.

Pastpräsident hält Laudatio auf Birgit Winkler

Am Ende dankte Pastpräsident Uli Hartmann in einer humorigen Laudatio der ersten weiblichen Präsidentin des Schrobenhausen-Aichacher Rotary Clubs, Birgit Winkler, für die temperamentvolle, fröhliche, begeisternde Art, mit der sie den Club durch das Jahr geführt hat.

Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger Männer und Frauen. Von seinen Mitgliedern werden herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützigem Engagement erwartet. Toleranz gegenüber allen Völkern, Religionen, Lebensweisen und demokratischen Parteien ist für Rotarier oberstes Gebot. Rotary wurde am 23. Februar 1905 durch den Rechtsanwalt Paul P. Harris in Chicago gegründet. Rotary hat in Deutschland 1126 Clubs mit derzeit circa 57.000 Mitgliedern. (AZ)