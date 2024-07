In Algertshausen wird für den guten Zweck gegrillt

Das Dorfgrillen in Algertshausen (Stadt Aichach) fand zum zweiten Mal auf dem Bolzplatz statt und zog rund 150 Besucherinnen und Besucher an. Schon am Vormittag traf man sich, um den Bolzplatz in eine kleine Festivalwiese zu verwandeln. Alle packten mit an, sei es beim Aufbau, beim Buffet oder den Spielstationen. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Aichacher Musiker Andreas Matthes und als es dunkel wurde, versammelten sich alle um das große Lagerfeuer. Das Fest war perfekter Anlass für eine Spendenaktion für den neuen Spielplatz, der im nächsten Jahr entstehen wird. Mit den Spenden sollen zusätzliche Wünsche der Kinder, wie eine Prellwand, realisiert werden.

