Algertshausen: Rege Teilnahme bei der Plattel-Meisterschaft der Grubetfreunde

Algertshausen

Rege Teilnahme bei der Plattel-Meisterschaft der Grubetfreunde

Acht Männer und sieben Frauen nahmen daran teil. Mannschaftsmeister wurden Josef Brugger und Christoph Hoepner sowie Steffi Kugler und Katharina Finkenzeller.
Von Erich Hoffmann
    Die Plattel-Vereinsmeister der Grubetfreunde Aichach.
    Die Plattel-Vereinsmeister der Grubetfreunde Aichach. Foto: Erich Hoffmann

    Die Grubetfreunde Aichach führten ihre Vereins-Plattelmeisterschaft durch. Fachgruppenleiter Herbert Schmid zeigte sich sehr zufrieden über die rege Teilnahme. Bei den Männern waren es acht Teilnehmer. Vereinsmeister wurde Josef Brugger, gefolgt von Herbert Schmid und Christoph Hoepner. Mannschaftsmeister wurden Josef Brugger und Christoph Hoepner. Bei den Damen waren es sieben Teilnehmerinnen. Vereinsmeisterin wurde Daniela Juhl, gefolgt von Conny Kopf und Steffi Kugler. Mannschaftsmeisterinnen wurden Steffi Kugler und Katharina Finkenzeller.

