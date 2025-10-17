Schnaps für mehrere hundert Euro: Ladendieb wird in Aichach erwischt

Ein unbekannter Ladendieb hat am Donnerstag versucht, Schnapsflaschen im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Aichacher Supermarkt zu stehlen. Dabei wurde er ertappt.

Laut Polizei fiel der Mann gegen 10 Uhr einem Mitarbeiter eines Supermarkts in der Franz-Beck-Straße auf. Der Unbekannte hatte mehrere hochpreisige Schnapsflaschen in seiner Tasche. Als ihn der Mitarbeiter nach dem Kassenbereich ansprach, ließ der Dieb die Tasche fallen und rannte aus dem Supermarkt.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, kein Bart, keine Brille. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen hellen Kapuzenpullover mit einer schwarzen ärmellosen Weste darüber. Die Aichacher Polizei nimmt Hinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)