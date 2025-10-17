Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Alkohol-Diebstahl in Aichach: Polizei sucht flüchtigen Ladendieb

Aichach

Schnaps für mehrere hundert Euro: Ladendieb wird in Aichach erwischt

Der Mann will am Donnerstag in einem Supermarkt teure Alkoholika stehlen. Das fällt einem Mitarbeiter auf. Der Täter entscheidet sich für die Flucht.
    • |
    • |
    • |
    Die Aichacher Polizei erbittet Hinweise, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag Schnaps aus einem Supermarkt stehlen wollte.
    Die Aichacher Polizei erbittet Hinweise, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag Schnaps aus einem Supermarkt stehlen wollte. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Ladendieb hat am Donnerstag versucht, Schnapsflaschen im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Aichacher Supermarkt zu stehlen. Dabei wurde er ertappt.

    Laut Polizei fiel der Mann gegen 10 Uhr einem Mitarbeiter eines Supermarkts in der Franz-Beck-Straße auf. Der Unbekannte hatte mehrere hochpreisige Schnapsflaschen in seiner Tasche. Als ihn der Mitarbeiter nach dem Kassenbereich ansprach, ließ der Dieb die Tasche fallen und rannte aus dem Supermarkt.

    Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, kein Bart, keine Brille. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen hellen Kapuzenpullover mit einer schwarzen ärmellosen Weste darüber. Die Aichacher Polizei nimmt Hinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden