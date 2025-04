Leere Flaschen werden Autofahrer zum Verhängnis

Ein Beutel mit Leergut hat einem Autofahrer bei Petersdorf Ärger eingebracht, wie die Polizei berichtet. Der 44-Jährige fuhr am Samstag gegen 16.40 Uhr auf der Kreisstraße AIC8 in Richtung Aindling. In der Heckscheibe hing gut sichtbar ein Beutel mit diversen alkoholischen Leergutflaschen.

Die Polizei unterzog den Fahrer daraufhin einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer.

Was ein freiwilliger Alkoholtest ergibt

Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von circa 0,74 Promille. Der Mann wurde im Anschluss zur Polizeiinspektion Aichach gebracht, wo eine beweissichere Atemalkoholmessung vorgenommen wurde. Danach konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.