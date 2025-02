Freischütz Allenberg kürt Krapfenkönige

Das Schützenheim des Freischütz Allenberg (Gemeinde Schiltberg) verwandelte sich in eine närrische Hochburg. Beim traditionellen Faschingsschießen traten 39 Teilnehmer in bunten Kostümen und in ausgelassener Stimmung gegeneinander an. Im Rahmen der Aktionsspiele wurden am Ende die neuen Krapfenkönige gekürt. Matthias Reiter (Erwachsene) und Maximilian Lutz (Jugend) sicherten sich die Königstitel. Doch nicht nur Treffsicherheit stand an diesem Abend im Mittelpunkt. Auch das kreativste Kostüm wurde prämiert. Christian Lutz – verkleidet als flotte Oma - durfte sich daher über den Allenberger Kostümorden freuen.

